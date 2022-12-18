ضبط شخصين بالبحيرة بتهمة الإتجار في الهيروين
كتب:
محمد بركات
12:02 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين " وزنت 350 جرام " ، سلاح أبيض "مطواه" ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى)
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.