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ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه في الزاوية الحمراء

كتب:

محمد بركات
11:54 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت (بشخصين "غير معلومين لديها ") قاما بتهديدها بسلاح أبيض، وتعصيب عينيها وتقييد يديها وإستوليا منها على (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، كما أضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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