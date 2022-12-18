ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من سيدة بالإكراه في الزاوية الحمراء

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت (بشخصين "غير معلومين لديها ") قاما بتهديدها بسلاح أبيض، وتعصيب عينيها وتقييد يديها وإستوليا منها على (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، كما أضاف أحدهما بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.