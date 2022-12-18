خبيرة مصرفية: المؤتمر الاقتصادي ساهم في إدماج القطاع الخاص بمشروعات التنمية

قالت سمر الدماطي خبيرة مصرفية، إنّ موافقة صندوق النقد تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ أنّ هناك دولًا تم رفضها من قبل، كما أن الحصول على الموافقة تتطلب معايير منها الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة.

الدولة تستهدف الوصول لمعدلات النمو

وأضافت الدماطي، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ موافقة صندوق النقد تعني أنّ مصر وضعت استراتيجية في مايو الماضي، تعتمد على معايير تتوافق مع معايير صندوق النقد وهي زيادة القاعدة الصناعية وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الدين العام، وإدماج القطاع الخاص في عملية النمو، التي قامت بها الدولة من خلال إصدار وثيقة الدولة في هذا الشأن، وما أعقب ذلك من إقامة مؤتمر اقتصادي للتعرف على مشكلات القطاع الخاص وطرق دمجه للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الدولة تستهدف زيادة مشروعات التنمية المستدامة

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أنّ موافقة صندوق النقد تعني موافقته على الخطة التي وضعتها الدولة مايو الماضي، وقبوله لها، لافتة إلى أنّ الدولة تستهدف زيادة من مشروعات التنمية المستدامة التي يشارك بها القطاع الخاص، مع زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، من خلال تخفيض التضخم ووضع سعر صرف مرن، منوهة أن البنك المركزي يستهدف فيما يتعلق بالتضخم 7% ويمكن التحرك في إطار درجتين فوق ودرجتين تحت هذا الرقم.