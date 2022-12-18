قطع المياه عن عدة مناطق بالمنوفية غدا للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غدا الاثنين، عن عدة قرى بمركز شبين الكوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة لصيانة محطات المياه الداخلية بها بالتبادل بين كل محطة والأخرى، خلال الفترة الصباحية.

أماكن قطع المياه بالمنوفية غدا

وتشمل الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة وميت خاقان والقرى التابعة لها، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وتهيب شركة مياه الشرب بالمواطنين في أماكن قطع المياه غدا، خاصة أصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات والمحال الخدمية، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة انقطاع المياه.

إعلان مواعيد قطع المياه

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بأنه سيتم إعلان مواعيد انقطاع المياه بالمدن والقرى الأخرى تباعا.