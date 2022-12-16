قطع المياه في 3 محافظات بالصعيد اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان والأقصر عن قطع المياه بعدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة، فيما يواصل جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا قطع المياه عن المنطقة لليوم الثاني علي التوالي لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الأقصر

وفي الأقصر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة أرمنت بمناطق «أرمنت الوابورات – المراعزه الشرقية والغربية – نجع دنقل»، لمدة 8 ساعات بدءاً من الثالثة عصر اليوم، حتى الساعة 12مساءً، للقيام بأعمال لربط خط مياه 400 مم.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في بيان المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مناطق ومدة قطع المياه بمحافظة اسوان

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق «صالح حرب، كورنيش النيل، وسط البلد، الحصايا، الشيخ هارون، أرض الجميلي، أطلس، طريق السماد، السيل الجديد، السيل الريفي، بداية طريق الفنادق، البشارية»، لمدة 14 ساعة بدءاً من الساعة 8 من مساء اليوم وحتى الساعة 10 من صباح الغد.

إصلاح عطل بخط مياه طرد محطة مياه جبل تقوق

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان صحفي، إلى أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال إصلاح عطل بخط مياه طرد محطة مياه جبل تقوق وأعمال تركيب عدادات ومحابس.

قطع المياه لليوم الثاني على التوالي بالمنطقة الصناعية بالمنيا

فيما يواصل جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا قطع المياه عن المنطقة لليوم الثاني على التوالي لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة مطالبا أصحاب المصانع الكائنة بالمنطقة بتوفير احتياجاتهم من المياه لانقطاعها طوال فترة تنفيذ الأعمال.