تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم بالقاهرة الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع "رصف مسطح كوبرى سمير غانم"، فى الإتجاه القادم من مناطق الطريق الدائرى إتجاه محور نجيب محفوظ الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للمسطح.

تحويلات مرورية

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (54 ساعة فقط) ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 18/ 12/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

إستكمال حركة المركبات بالطريق الدائرى ثم الدخول يميناً بطريق السويس ثم الدخول يميناً من جانب الميراج مول وإستكمالاً بمحور مصطفى كامل ثم الدخول يميناً وصولاً بمحور نجيب محفوظ.ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.