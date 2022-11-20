استكمال محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقد بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 43 متهمًا، والذين يواجهون تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة».

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أمرت في وقت سابق بإحالة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات معهم، ونسبت النيابة لهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

وأمام هيئة المحكمة وفي أوراق القضية طلبت النيابة العامة، بمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.