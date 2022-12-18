قناة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم، المسجد الأقصى في القدس المحتلة بدولة فلسطين، حيث قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ جماعة الهيكل المزعوم اليهودية، تنفذ اقتحامات متتالية منذ صباح اليوم، بواسطة مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

اقتحام المسجد الأقصى

وأضافت السلامين، في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في ظل الأعياد اليهودية، وما يُسمى بمجموعة الهيكل المزعوم المتطرفة، التي تنشر دعوات على موقع التواصل الاجتماعي، لتقود جماعات المستوطنين لاقتحامات مستمرة داخل المسجد المبارك.

منع الفلسطينيين من دخول المسجد

وأشارت إلى أنّ جماعة المستوطنين يمنعون الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وطلاب المدارس، ويتم إخلاء المسجد من المسلمين وضربهم بطريقة عشوائية لتنفيذ الاقتحامات.