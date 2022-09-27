عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، «المسجد الأقصى المبارك»، تحت حماية قوات الاحتلال، في اليوم الثاني من «عيد رأس السنة العبرية».

وفي وقت سابق، اقتحمت القوات الإسرائيلية، باحات «المسجد»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات «المسجد الأقصى المبارك».

احتشاد المرابطين والمرابطات في باحات «الأقصى» لصد الاقتحامات

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي،عشرات المصلين من الدخول إلى «المسجد الأقصى المبارك»، لأداء صلاة الفجر لليوم الثاني على التوالي، فيما انتشرت قوات الاحتلال، على أبواب المسجد.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان الفلسطينيين، على الابتعاد عن بابي «الأسباط» و«حطة» مهددة بالاعتداء عليهم، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي وقت سابق، احتشد المرابطون والمرابطات في باحات «المسجد الأقصى المبارك» لصد اقتحامات المستوطنين

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة والخليل

من جانبها أشارت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إلى مواجهات في عدة مناطق بمدينة القدس المحتلة، والخليل بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اقتحام مستوطنين، صباح أمس الاثنين، «المسجد الأقصى المبارك»، وأسفرت الاشتباكات إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وكانت بلدات: «العيسوية-الطور-سلوان»، شهدت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.واندلعت مواجهات، أمس الاثنين، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في «مخيم العروب» وبلدة «بيت أمر» شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل الغاز تجاه المنازل، ما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، على الفسطينيين، في بلدة «بيت أمر»، عقب اقتحامها «منطقة عصيدة»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة اعتقال أحد الفلسطينيين، وتعرضه لضرب مبرح.وكان مستوطنون إسرائيليون، اقتحموا، صباح امس الاثنين، «المسجد الأقصى المبارك»، بمناسبة «عيد رأس السنة العبرية»، ما تسبب باندلاع مواجهات بين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمصلين.

ومساء امس الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 مقدسيين من «بلدة الطور»، خلال اقتحامها البلدة وانتشارها في الشوارع، كما اعتقلت شابا من ساحات «المسجد الأقصى المبارك».

«البرلمان العربي» يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الغطرسة الإسرائيلية

وفي وقت سابق، أدان «البرلمان العربي»، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين، «المسجد الأقصى المبارك»، محذرا من خطورة التصعيد، كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في «الشرق الأوسط».

ودعا «البرلمان العربي»، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية وعدم السماح بتدنيس «المسجد الأقصى المبارك» من قبل المتطرفين اليهود والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد.

وأكد «البرلمان العربي»، رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية.