حبس المتهم بقتل زوجته وإصابة آخر في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل زوجته وإصابة آخر في الشرقية، بواسطة سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجّهت إليه تهمة القتل والإصابة العمد وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الجريمة إلى ورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام لمركز شرطة ههيا، وتبين من التحريات أن السيدة قتلت على يد زوجها بواسطة سلاح أبيض «سكين»، وأصاب كذلك شخص آخر بجرح قطعي.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، ونُقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي؛ لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

حول العقوبات المتوقعة للمتهم، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّه قد تلحق بالمتهم عقوبة القتل العمد والسرقة، وعن عقوبة القتل العمد أكد أنّه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 فإنّ عقوبة القتل العمد، تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

وأوضح المحامي، عقوبة الإصابة العمد، بأنّه وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، حيث نصت المادة 240 من قانون العقوبات «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأوضح «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.