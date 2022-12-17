تطورات بقضية طعن سائق لزميله بالبساتين.. قانوني يوضح العقوبة

«مكنش راضي يعديني الأول وكان هيجرح المكنة.. بتكلم معاه ولاقيته غلط وبدأ يمد إيده روحت جايب المطواة ومعور كتفه»..هكذا كانت أقوال المتهم بإصابة زميله بالبساتين بواسطة سلاح أبيض أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة البساتين من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة «توك توك»، مصابا بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات، تبين أن المتهم سائق آخر، أصاب المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور بعد حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.

تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهم

من جهته، كشف سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، عقوبة الإصابة والجرح العمد، وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020؛ إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.