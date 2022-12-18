«الصرف الصحي» بالقاهرة تكثف حملات توعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك

حصلت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على المركز الثاني على مستوى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المسابقة، التي تم عقدها بشركة مياه الشرب في مع تكثف حملات توعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك.

وتضمنت المسابقة 4 مسابقات فرعية «فردي كلور - جماعي كلور- فردي مهارات فنية فردية - جماعي أماكن محصورة»، في إطار اهتمام الدولة بضرورة اتباع الإجراءات النموذجية في أداء المهام واتباع معايير السلامة والصحة المهنية وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبتعليمات من المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

السلامة المهنية

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، ضرورة الاستمرارية فى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بجميع قطاعات الشركة لتظل شركة مياه الشرب بالقاهرة دائما في الصدارة في كل المجالات.

من ناحية أخرى، نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة سلسلة من ندوات التوعية المائية لطلاب المدارس بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

اتباع السلوكيات الصحية

وأشار المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الهدف من تلك الندوات توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه وإتباع السلوكيات الصحيحة وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأوضح حسن، أن الندوات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية، شملت عرض قصة سلمى وألعاب تفاعلية ومسرح عرائس وورش تلوين وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلي التوعية بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه.

ندوات توعية بالمدارس

وأضاف رئيس صرف القاهرة، أنه تم تنفيذ ندوات بمدارس عمرو بن العاص والمنصورية، و بلال ورفاعة الطهطاوي، والزاوية بنين والزاوية بنات بحي الشرابية، ومدارس: عاطف السادات وحمزة بن عبد المطلب وعمرو بن العاص والسلام وأهالينا 2، وأهالينا 1 بحي السلام.