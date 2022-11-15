إنشاء مجمع صرف صحي شرق القاهرة بـ220 مليون جنيه.. يخدم 1.5 مليون نسمة

أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة لا تدخر جهداً فى تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة القاهرة.

وقال حسن، أن العمل جاري على قدم وساق لإنهاء مشروع مجمع صرف صحى قطر 1800 مللي بطول 3كم للقضاء على مشكله الصرف ببعض المناطق الساخنة بشرق محافظة القاهرة،وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى أن المجمع يبدأ من منطقة جسر السويس مروراً بشارع بن الحكم بالمطرية وشارع عمر المختار، لافتاُ إلى أن الهدف من المشروع، القضاء على طفوحات الصرف الصحي بمنطقة ترعة الجبل بالزيتون والمطرية وشارع سليم الأول والمطراوي وميدان المطرية.

المشروع يخدم 1.5 مليون نسمة

واستعرض حسن، أن المشروع يخدم ما يقرب من 1.5مليون نسمة بتصرفات 300 ألف م٣/ يوم من سكان مصر الجديدة وبعض مناطق حي الزيتون والمطرية.وتابع رئيس الصرف بالقاهرة، أنه ولأول مرة يتم تنفيذ فرعة صرف صحي بطول 570 م بالدفع النفقي دفعة واحدة، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، ومن المتوقع إطلاق الخدمة خلال 10 أيام.

من ناحية أخرى،قامت الإدارة العامة للتوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ندوات توعية مائية بمدارس محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أوضح المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الهدف من تنفيذ ندوات التوعية المائية بالمدارس، هو غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي لدى الطلاب.

ندوات توعية لطلاب المدارس

وأشار إلى تنفيذ ندوات توعوية بمدارس( مصطفى كامل و 6 أكتوبر والسلام والنصر وجوهر الصقلى والفاتح وإسماعيل القبانى ) بحى الزاوية الحمراء، ومدارس ( السيدة خديجة والشهيد مصطفى حافظ والشهيد سيد صبحى و ٦ أكتوبر وفلسطين والنهضة) بحى عين شمس، ومدارس ( أسامة بن زيد ومحمد نجيب والجيل الجديد والشرفا وبراعم المستقبل ومصطفى كامل) بحي المرج، ومدارس (السيدة نفيسة وتحيا مصر وصفية زغلول وعمر بن عبد العزيز) بحي الخليفة والمقطم.

وتابع رئيس شركة صرف القاهرة، أن الأنشطة التوعوية، شملت عمل مسرح عرائس، وورش رسم وتلوين، عرض قصة سلمى، أنشطة تفاعلية للطلاب، هدفها التوعية بأهمية كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.