قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض تقريرا عن اليوم العالمي للغة العربية

احتفت قناة القاهرة الإخبارية، باليوم العالمي للغة العربية، حيث عرضت تقريرًا تغزّل في لغة الضاد، جاء فيه: «إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا.. جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ»، وهو أحد أبيات شعر نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي متغزلًا في اللغة العربية، التي يحتفل العالم في 18 ديسمبر من كل عام.

واللغة العربية أحد أركان التنوع الثقافي للبشرية، وإحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم، حيث يتحدّث بها يوميًا أكثر من 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

ويرتبط يوم اللغة العربية بقرارٍ صادرٍ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 18 ديسمبر 1973، نصّ على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة، رغم أنّ النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة تتحدّث بلغاتٍ أخرى غيرها، بحسب منظمة «يونسكو».

واعتمدت اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية في عام 2012، للاحتفال بهذه اللغة سنويًا، انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد اللغات وتنوع الثقافات تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اعتمدت بدورها شعارًا متميزًا لليوم العالمي للغة العربية، يرمي إلى توعية العالم بتاريخها المشرّف وأهميتها العظمى، ويتجلّى ذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة.