«شوقي» يوجه الطلاب بتفسير بيت شعر للمتنبي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»: «إنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية منذ يومين، دعوني أشارككم لمحة من عبقرية المتنبي، وأدعوكم لتفسير معنى الأبيات في الصورة المرفقة».

وفي سياق منفصل قال أسامة عزالدين، مدرس لغة عربية، إنه يجب على معلمي اللغة العربية الحديث باللغة وفق ما يناسب العصر: «لازم يكونوا متحضرين وعصريين»، مؤكداً أنه يجب على أولياء الأمور عدم الحديث كثيراً باللغة الأجنبية أمام أبنائهم، في الأمور الحياتية والأماكن العامة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالعربية بشكل أفضل من الحالي، لأن لغة الـ«ض» في خطر، لذلك يجب تفعيل قانونها والذي ينص على أن الهيئات الحكومية والأماكن التي لا تستخدم اللغة العربية يتم تغريمها.

من جانبه، أكد سيد الهواري، مدرس لغة عربية، أن اللغة العربية في الوقت الحالي مهمشة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، رغم كونها أم اللغات، إلا أن حقها «مهضوم»، وهناك تراجع شديد في مستوى الطلاب.

الاهتمام بلغة الـ«ضد» تراجع بسبب المواد العلمية

وأضاف «الهواري» لـ«الوطن»، أن الاهتمام بلغة الـ«ضد» تراجع بسبب المواد العلمية والمواد اللغوية: «يكفي أن طالب ثانوية عامة يخطئ في كلمات في منتهى البساطة».

وفي سياق متصل، أكد أحمد محمود، مدرس لغة عربية: «بمناسبة اليوم العالمى من الواجب علينا أن نعد العتاد ونعمل بكل جهد على دعم الكتابة والقراءة بالعربية الصحيحة السليمة، بعيداً عن أي أخطاء».