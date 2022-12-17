مركز الشيخ زايد يطلق حملة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: حصن وحياة

يشهد الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، غدا الأحد، انطلاق حملة مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تحت شعار «حصن وحياة» بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بقاعة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بالمركز.

سد منيع أمام الجماعات المتطرفة

وقال «المحرصاوي»، إن الحملة تأتي تاكيدًا على أن اللغة العربية هي الحصن الذي يقف سدًّا منيعًا أمام الجماعات المتطرفة التي تفسر النصوص الدينية حسب أهوائها ولخدمة أغراضها، كما أن اللغة العربية بمفرداتها ودلالاتها بحر عميق لاساحل له، فهي حياة لمن يعيش لها ويتناولها بالدراسة والتحليل.

الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

كما تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء غدًا الأحد، ملتقاها العلمي الرابع عشر، تحت عنوان «اللغة العربية لغة كتابة وهوية أمة»، وذلك بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر الشريف.

ويُعقد الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء بحضور الدكتور محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور صابر عبد الدايم، رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ويدير الملتقى الدكتور حسن يحيى، مدير عام شؤون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

هيئة كبار العلماء

ويأتي الملتقى العلمي الرابع عشر لهيئة كبار العلماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وفي إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية تهدف للحفاظ على هوية الأمة.