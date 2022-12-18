اليوم العالمي للغة العربية.. المجامع العلمية تحتفل بالمعجم التاريخي

يوافق اليوم العالمي للغة العربية الذي احتفلت به اليونسكو للمرة الأولى في 18 ديسمبر 2012، وخصصت هذا التاريخ السنوي لإبراز تراث اللغة العربية ومساهمتها العظيمة في الحضارة الإنسانية.

وعلى مدار الشهرالجاري تحتفل العديد من المؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية بهذا اليوم ومن بينها اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية برئاسة الدكتور حسن الشافعي، الذي ينظم احتفاله باليوم العالمي للغة العربية 2022م، الذي قد خُصِّص للحفاوة بصدور (ستة وثلاثين جزءًا من المعجم التاريخي للغة العربية).

يأتي هذا الاحتفال تحت شعار «المعجم التاريخي: ذاكرة العرب» وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، من يوم السبت الموافق 24 من ديسمبر 2022م.

اليوم العالمي للغة العربية

وتجمع اللغة العربية شعوبا من طوائف وثقافات مختلفة إثنية ودينية واجتماعية متنوعة، بوصفها إحدى الركائز التي تقوم عليها القيم الإنسانية المشتركة، ويتحدث اللغة العربية يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم.

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

ومنذ خمسينات القرن الماضي، بذلت الدول العربية جهودا دبلوماسية حثيثة لإضافة اللغة العربية إلى اللغات الرسمية بالأمم المتحدة، إلى أن صدر قرار المنظمة الدولية رقم 3190 في ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها.

في أكتوبر 2012 تقرر تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم.