إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في الزواية الحمراء إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أوراق المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية بينهما، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 يناير للنطق بالحكم.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، كشفت أوراق القضية، عن أنّ المتهم بقتل زوجته المجني عليها بسبب مشادة كلامية تطورت بينهما إلى تطاول بالأيدي، اعتدى خلالها المتهم على المجني عليها بالضرب، وسدد لها عدّة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها، أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية.