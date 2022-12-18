إصابة شخص بحروق خطيرة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في منزله بالفيوم

أصيب شخص بحروق خطيرة إثر تعرضه لصعق كهربائي حدث فجأة في الدائرة الكهربائية داخل منزله بإحدى قرى مركز الفيوم، فيما تعالت صرخاته واستغاثاته، وهرعت أسرته لإنقاذه.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة مواطن بصعق كهربائي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بإصابة شخص بحروق خطيرة جراء تعرضه إلى صعق كهربائي في منزله بقرية سنوفر بنطاق المركز.

حروق خطيرة بأماكن متفرقة

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شخص بحروق خطيرة في مناطق متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، بسبب تعرضه لصعق كهربائي حدث إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية بمنزله.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، حيث جرى إيداعه في قسم الحروق، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وتضميد الحروق وعلاجها..

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.