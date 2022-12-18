اعترافات المتهمة بسرقة شقة بمساعدة صديقتها بالقاهرة: كنت بشتغل عندهم

أدلت إحدى السيدات المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية في القاهرة باعترافاتها أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حول ارتكابها للواقعة، برفقة صديقتها، موضحة أنها كانت تعمل منذ مدة محدودة لدى المجني عليها، لذلك كانت على علم بمكان المسروقات.

اعترافات إحدى السيدات المتهمة في واقعة السرقة

وقالت المتهمة في اعترافاتها، أمام جهات التحقيق، أنها عملت لدى السيدة مقدمة البلاغ، فترة زمنية محدودة، «من لما اشتغلت عندها وأنا عارفه مكان الدهب والفلوس فين، بس مكنتش بفكر في السرقة لحد ما قررت إني لازم آخد نصيبي منهم، وابتديت أخطط لسرقتهم».

وتابعت المتهمة اعترافاتها، بأنها في يوم الواقعة أخذت مفاتيح الشقة السكنية دون أن تعلم الضحية واستعانت بصديقتها حتى تعرف تحركات الأخيرة، وعلى سبيل ذلك توجهت لمقصدها وقامت بسرقة المشغولات الذهبية وبعض الأموال «كنت بروح أنضفلها الشقة كل كام يوم وفي يوم الواقعة أخدت المفتاح من غير ما تعرف عشان أقدر أدخل بسهولة والسكان مش هيشكوا فيا عشان بروحلها دايمًا».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة، وأقرت إحداهما بأنه نظراً لسابقة ترددها على المجنى عليها لتنظيف سكنها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنها، وتم بإرشادهما عن مكان المسروقات وتعرفت عليهم مقدمة البلاغ.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمتين

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.