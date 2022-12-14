حبس المتهمين بسرقة ميني باص في المعادي بأسلوب «المفتاح المصطنع»

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بسرقة سيارة «ميني باص» خاصة بإحدى الشركات في المعادي؛ لتجزئتها وبيعها خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة السرقة، باستخدام أسلوب «المفتاح المصطنع».

تفاصيل الواقعة

وصول بلاغ إلى قسم شرطة المعادي من سائق لدى إحدى الشركات بسرقة سيارة ميني باص خاصة بالشركة محل عمله حال توقفها.

عقب تقنين الإجراءات والتحريات بالتقنيات الحديثة، وجد أنّ السيارة بحوزة أحد الأشخاص قام بشرائها من شخصين آخرين لهما معلومات جنائية سابقة مقابل مبلغ مالي، وتبين أنه في طريقه لتجزئتها وبيعها كخردة.

وضبط المتهمون في أثناء استقلالهما ميكروباص ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

محامي يوضح عقوبة السرقة

وعن عقوبة المتهم، يقول المحامي والخبير القانوني أشرف ناجي، لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه».