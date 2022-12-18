الغردقة وشرم الشيخ تستعدان لاستقبال سياح فرنسيين بمعدلات أعلى من 2019

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر، إنّ مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تشهدان للمرة الأولى خلال الشتاء الحالي، توافد أعداد جيدة من السياح الفرنسيين للمرة الأولى منذ 2019، لافتا إلى أنّ شركات السياحة الفرنسية اعتادت خلال السنوات الماضية، تسيير رحلات إلى القاهرة والأقصر وأسوان، لزيارة المعالم الأثرية والثقافية السياحية.

الحركة السياحية الوافدة للغردقة

وأضاف عضو جمعية مستشمري السياحة في البحر الأحمر لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية في الغردقة متوسطة منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى الآن، موضحا أنّ نسب إشغال فنادق المدينة خلال تلك الأشهر تراوحت بين 50 إلى 80%، وبداية من الأسبوع المقبل وحتى منتصف يناير 2023، سترتفع نسب إشغال فنادق الغردقة إلى أكثر من 85% بسبب إجازات الكريسماس ورأس السنة، حيث يحرص آلاف السائحين على قضاء الإجازات بالمدن السياحية المصرية.

وأكد فلا، أنّ الاتفاقات التي أبرمتها شركات السياحة الأجنبية مع الفنادق المصرية لتسيير رحلات إليها العام المقبل مبشرة للغاية، وتنبئ بأنّ السياحة المصرية ستحقق في العام 2023 أرقام جيدة، من حيث عدد السياح الوافدين والإيرادات، متوقعا أن يستعيد القطاع السياحي المصري كامل عافيته العام المقبل، ويعود لمعدلات ما قبل كورونا.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر، أنّه مع نهاية عام 2022، ووفقا لإحصاءات المنشآت الفندقية، فإنّ السياح الألمان كانوا أكثر الفئات زيارة إلى الغردقة خلال العام الحالي.

يذكر أنّ فنادق الغردقة استعدت بشكل جيد لاستقبال السياح الوافدين لمصر خلال الكريسماس ورأس السنة، بديكورات جديدة وحفلات موسيقية تحييها العديد من الفرق الأجنبية.