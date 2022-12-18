قناة الحياة تنشر فيديو لبدء العمل في مجمع الخدمات الحكومية بشربين

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن بدء العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الحصص التابعة لمركز شربين بالدقهلية.

وأوضح الفيديو، أنّ مجمع الخدمات الحكومية في قرية الحصص بمركز شربين به كافة الخدمات الحكومية مجتمعه في مكان واحد، وافتته الرئيس السيسي خلال زيارته لقرية الحصص مطلع الشهر الجاري، وهو أحد 8 مجمعات للخدمات الحكومية أقامتها حياة كريمة بقرية مركز شربين.