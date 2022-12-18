قناة الحياة تنشر فيديو لسير العملية التعليمية بمدرسة الحصص الابتدائية في الدقهلية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن تواصل الدراسة بمدرسة الحصص الابتدائية المشتركة بمركز شربين في محافظة الدقهلية بعد تطويرها وتجديدها ضمن مبادرة حياة كريمة.

زيارة الرئيس لمدرسة الحصص

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة من قبل خلال تفقده مشروعات حياة كريمة بقرية الحصص، ووزيع الهدايا على تلاميذ المدرسة، إذ تعمل المدرسة المحدثة بنظام الشاشات الذكية، ولحق بها عدد من أعمال التجديد والتطوير التي تضمنت تخصيص حجرات للمسرح والمكتبة والبث الفضائي وتزويدها بخدمة الإنترنت و14 جهاز كمبيوتر.