قناة الحياة تنشر فيديو لزيارة طلاب «طب المنصورة» لمدرسة الحصص الإعدادية بالدقهلية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا عن زيارة طلاب كليتي الطب وطب الأسنان بجامعة المنصورة الجديدة لمدرسة الحصص الإعدادية التابعة لمركز شربين لنشر التوعية الصحية بين طلاب مدارس قرى حياة كريمة.

وزيارة طلاب كليتي الطب جاءت بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ لتعريف الشباب بجهود الدولة في تطوير الريف المصري.