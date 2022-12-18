عمر طلعت زكريا: والدي كانت حياته في التمثيل «بيتنفس فن»

قال الفنان عمر طلعت زكريا، إن الأوقات الصعبة التي مر بها الفنان الراحل طلعت زكريا كانت كثيرة، متابعا «كان مريض لأكثر من 12 سنة، وقدم لنا نصائح فنية ساعدتنا في حياتنا».

الفنان الراحل طلعت زكريا

أوضح «زكريا» خلال استضافه ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن والده الفنان الراحل طلعت زكريا، كان يشجع فكرة الاستمتاع بالحياة، والإنفاق والسفر «كان بيقولنا سافروا واتبسطوا زي ماانا سافرت، واشبعوا من الدنيا، وكان بيحب يعيش في نفس اليوم ومايعملش حساب لبكرة».

وفاة طلعت زكريا

وأشار الفنان عمر طلعت زكريا، إلى أن والده كان يعمل وهو مريضا، وقدم فيلمين و3 مسلسلات، «أكسجين حياته كان في لوكيشن التصوير، وكان بيتنفس فن، وروحه المعنوية كانت مرتفعة قبل وفاته لأنه كان بيستعد لتصوير حريم كريم الجزء الثاني، وللأسف توفى بسبب التدخين لأنه كان مدخن شره».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.