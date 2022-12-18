«الأدوات الصحية»: انفراجة قريبة في السوق.. والسبب وفرة الدولار

توقَّع متى بشاي، نائب أول شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرب الإفراج عن الواردات والبضائع مع صرف الشريحة الأولى من صندوق النقد ووفرة المعروض من الدولار، مؤكداً على وجود إقبال على شراء الأدوات الصحية ولكن بكميات أقل من السابق.

«بشاي»: توفير الدولار في السوق المحلية سيساهم في استقرار الأسعار

قال بشاي، إن وفرة المعروض من الدولار في السوق المحلية سيساهم في استقرار الأسعار بسبب البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ.

انتهاء أزمة الاستيراد

وتوقع «بشاي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يساهم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في حل أزمة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن البضائع وتوفيرها بالسوق.

ضبط التسعير بالأسواق وتوفير البضائع

وأضاف أنَّ الأسواق تحتاج لضبط التسعير وتوفير البضائع، «الأمر الذي نأمل انتهاءه مع صرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق وتوفير الدولار».

وتابع، «لا يزال هناك إقبال من المستهلك على شراء الأدوات الصحية لأنها من السلع الاستهلاكية ولكن الإقبال ضعيف ولكن لا يوجد ركود، وتتجه الشركات والمعارض للخصومات والعروض مثل خصومات البلاك فرايداي في نوفمبر الماضي، وخصومات نهاية العام هذا الشهر كما يلجأ المواطن لشراء العلامات التجارية الأقل سعراً في بعض الأحيان».

التجار 40% منهم مستوردون

كما أكد أنَّ من مصلحة التجار بيع بضائعهم مع نهاية العام الحالي، موضحاً أنَّ 40% منهم على الأقل مستوردون وبالتالي السوق في حالة ترقب لقرارات البنك المركزي المصري وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل وتوفير العملة الصعبة.

يشار إلى اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر الحالي، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب لقرارات أخرى تنهي انتظار المستوردين والتجار مثل إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل.