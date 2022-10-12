كل ما تريد معرفته عن «كازينو بديعة».. كوميديا استعراضية من الزمن الجميل

تبدأ أسرة مسرحية «كازينو بديعة» بروفات العمل استعدادا لعرضه قريبا، إذ يتناول قصة أبرز المقاصد الفنية في فترة الأربعينيات من القرن الماضي والذي كانت تتولى قيادته بديعة مصابني، وأصبح هذا المكان ملاذًا لعشاق الفن، وجامعة تخرج فيها عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل.

وقال الكاتب أحمد الإبياري، إن مسرحية كازينو بديعة، ليس لها علاقة بالسيرة الذاتية لهذه الشخصية الثرية، ولكن تتعلق بالمكان الذي كان ملتقى لكثير من النجوم، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية، أن والده أبو السعود الإبياري عمل في «كازينو بديعة» نحو 17 عامًا، ومن ثم قرأ مؤلفات والده كاملة قبل أن يعكف على كتابة النص المسرحي الجديد.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مسرحية كازينو بديعة، التي من المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل، من خلال السطور التالية:

أبطال المسرحية

- المسرحية بطولة سمية الخشاب، علاء مرسي، إدوارد، أحمد فتحي، إيمي طلعت زكريا، إنجي وجدان، علاء زينهم.

- تأليف الكاتب أحمد الإبياري.

- إخراج طارق الإبياري.

ليست سيرة ذاتية عن بديعة مصابني

- لا تتناول المسرحية السيرة الذاتية للسيدة بديعة مصابني.

- تلقي الضوء على الكازينو في فترة الأربعينيات والعروض التي كانت تقدم به، وشكل المجتمع المصري آنذاك.

- العمل من استعراضات عاطف عوض.

- وموسيقى هيثم الخميسي وديكور حازم شبل.

- يبدأ نجوم المسرحية البروفات الأسبوع المقبل.

- المسرحية كوميدية استعراضية غنائية.