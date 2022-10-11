إيمي زكريا: «كازينو بديعة» مستوحاة من الأربعينات.. وسمية الخشاب «خجولة»

تستعد الفنانة إيمي طلعت زكريا، لبدء البروفات الخاصة بمسرحية «كازينو بديعة»، بطولة الفنانة سمية الخشاب، بداية من الأسبوع المقبل على خشبة مسرح ما ركي كايرو فستيفال سيتي، على أن يفتح المسرح أبوابه للجمهور خلال شهر ديسمبر المقبل.

إيمي طلعت زكريا تتحدث عن مسرحية «كازينو بديعة»

قالت إيمي لـ«الوطن»، إن البروفات الخاصة بالمسرحية سوف تبدأ خلال الأسبوع المقبل، وإنها متحمسة للمشاركة في هذا العمل، منوها بأن المسرحية سوف تكون ضخمة وتضم الكثير من العروض الاستعراضية الكبيرة.

ولفتت إلى أن المسرحية مستوحاة من قصة بديعة مصابني في فترة الأربعينات، وأن السيناريو سوف يوظفه المؤلف أحمد الإبياري حسب رؤيته، مستكملة: «هو متمكن للغاية خاصة إنه ابن المؤلف الكبير الراحل أبو السعود الإبياري، والمسرحية لا تتناول السيرة الذاتية لبديعة مصابني، ولكن تلقي الضوء على الجزء الخاص بكازينو بديعة في فترة الأربعينات».

مسرحية «كازينو بديعة» في إطار كوميدي استعراضي

وأشارت إلى أن المسرحية تدور في إطار اجتماعي، وتلقي الضوء على كازينو بديعة وما كان يحدث في المجتمع المصري خلال تلك الفترة، وتحمل طابعا كوميديا غنائيا واستعراضيا.

إيمي: سمية الخشاب.. خجولة ومتعاونة

وعن تعاونها مع الفنانة سمية الخشاب في عمل مسرحي، أوضحت إيمي، أن هذا أول تعاون بينهما مشيدة بلقائها معها، قائلة «سمية الخشاب إنسانة جميلة وخجولة ومتعاونة إلى حد كبير مع فريق العمل، وأحببت التعامل معها جداً». أما عن باقي فريق العمل، فأوضحت أنهم أصدقاؤها منذ فترة كبيرة، وتعاونت معهم أكثر من مرة في عدد من الأعمال.

وعبرت الفنانة إيمي، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج طارق الإبياري والمؤلف أحمد الإبياري قائلة، «فخورة بالعمل مع الثنائي، خاصة أنه من إنتاج الإبياري وسي سينما برودكشن».