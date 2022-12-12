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حملات مكثفة على المخابز البلدية في السيدة زينب ومصر القديمة

كتب:

وائل فايز
07:30 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
حملات على المحلات والأسواق بالقاهرة

حملات على المحلات والأسواق بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، وانتهاج إجراءات استباقية لضبط السلع المخالفة وإحباط محاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

التأكد من صلاحية المنتجات 

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود حي السيدة زينب برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين، بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، والرقابة على الأسعار وعدم احتكار السلع و التلاعب بأسعارها، بالإضافة للمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل بها، ونظافة الأدوات المستخدمة لخروج منتج مطابق للمواصفات والأوزان القانونية والالتزام بالحصص التموينية المُقررة، وأسفرت الحملة عن تحرير3 محاضر للمخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

وفى إطار تكثيف الحملات التموينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، شنتالأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة،، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات والإشغالات، بالتعاون مع الصحة، مفتش التموين والطب البيطري، حملة مكبرة استهدفت مختلف قطاعات الحي؛ لمتابعة وضبط الأسعار وتاريخ الإنتاج للمنتجات ومدة الصلاحية والرقابة على السلع المقدمة للمستهلكين والالتزام بالتسعيرة المقررة.

وأكدت «عبدالمنعم»، أن الحملات مستمرة، وتأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، مع تفعيل الرقابة المستمرة والتصدي بكل جدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.