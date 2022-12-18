«حياة كريمة» تستعرض إنجازاتها في 2022.. بينها إعادة بناء منزل بعد انهياره

مع نهاية عام 2022 وبداية عام جديد، شاركت مؤسسة «حياة كريمة» متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعدد من الإنجازات التي قامت بها المؤسسة على الأرض خلال العام الجاري قبيل نهايته.

وكتبت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»: «حابين نشارككم بحاجة بسيطة من المجهودات اللي بتتم على الأرض بشكل يومي، في مؤسسة حياة كريمة قابلنا حالة صعبة جدا لأسرة بسيطة جداً في صعيد مصر وتحديداً في مركز ديروط بمحافظة أسيوط واللي بيته وقع على أهله؟، ده حقيقي البيت وقع على أهله لدرجة أن في أربع أطفال توفاهم الله تحت أنقاض البيت، واللي كان بيعيش فيه أكتر من 15 فرد من الجد والجدة والأولاد والأحفاد».

وأوضحت: «أول ما جالنا الخبر، مؤسسة حياة كريمة اتدخلت بشكل فوري، فبجانب المساعدات اللي بتتقدم بشكل عاجل، قررنا التدخل السريع علشان نبني البيت من تاني في أسرع وقت، وعشان الـ11 شخص الباقيين يقدروا يتدفوا فيه من برد الشتا والأمطار».

وتابعت: «الحكاية فيها تفاصيل كتير صعبة وده حال بيوت كتير من قرى حياة كريمة، لكن انت صاحب الإنجاز ده، لأن بتبرعك بتقدر تحمي أرواح كتيرة، وتوفر حياة كريمة لكتير من أهالينا وأطفالنا، تبرعك بينقذ أرواح كتير، تبرعك بيبني بيوت كتير».