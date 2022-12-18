وزير الإسكان: مشروع «حياة كريمة» سيغيّر وجه مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الحكومة المصرية أطلقت مشروع حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهدف لتغيير وجه مصر، وتقديم جودة حياة تليق بالمواطن وبالجمهورية الجديدة.

وأضاف الجزار، خلال كلمته في مؤتمر الإسكان العربي، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة حياة للمواطنين»، أنّ المؤتمر يتيح مساحة واسعة لمناقشة سبل النهوض بالعمران، والمدن المستدامة، لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وتحسين حياة المواطن العربي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مدن الجيل الرابع تلبي حاجة المواطنين في التنمية المستدامة

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ التحول نحو المدن الذكية، أصبح أمر غاية في الأهمية لمجابهة التغيرات المناخية، حيث نسعى جاهدين لإنشاء مدن الجيل الرابع لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة رقمية محفزة للإبداع، لافتا إلى أنّ العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى هذه المدن، والتي نستخدم في بنائها أعلى تكنولوجيا حديثة، حيث تضم حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والإدارية والسكنية.

وأوضح الجزار، أنّ المؤتمر يرسي من خلال جلساته العلمية معايير جودة الحياة في ضوء جعل المدن اكثر استدامة وقدرة على المنافسة، بما يتوافق مع أهداف مبادرة المدن المستدامة والمرنة التي جرى إطلاقها خلال الاجتماع الوزاري الموسع ضمن فعاليات COP27، المعني بالتحضر وتغير المناخ، متابعًا: «شرفنا بحضور أكثر من 60 وزيرا للإسكان والتنمية الحضارية، كما تجاوز عدد رؤساء البلديات وقادة المدن 50 ممثلا، وأكثر من 200 جهة غير حكومية، وذلك من أجل هدف واحد، وهو تحويل المدن لتكون مجتمعات صحية مستدامة وعادلة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات».

وتابع وزير الإسكان، أنّ التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية، أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية المختلفة، والتي تشمل البينة التحتية العصرية، كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها.

ولفت وزير الإسكان والمرافق، إلى أنّه تحقيقًا لرؤية مصر 2030، شهدت مصر خطة نحو التحول الرقمي لكل القطاعات بدءًا من البنية التحتية المتطورة وصولًا إلى البرامج والتقنيات التي تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة للمواطينين كافة.