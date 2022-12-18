«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو إيجيبت الدولية

وقّعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو إيجيبت الدولية، بحضور آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية في مصر والشرق الأوسط، وشانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد أمجد، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية في حياة كريمة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسستين والمتطوعين.

تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الدولية للمصريين في الخارج مع مؤسسات الداخل

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الدولية للمصريين في الخارج، مع المؤسسات والمشروعات القومية في الداخل، برعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والتي أسهمت بدورها في وضع حجر الأساس للتعاون.

ويعد البروتوكول الأول من نوعه في التعاون بين حياة كريمة والمصريين في الخارج، ويتضمّن عدّة محاور، أبرزها محو الأمية الرقمية في القرى الريفية، والتمكين الاجتماعي، ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف الفئات المجتمعية داخل القرى الأكثر احتياجا.

وأكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أهمية البروتوكول في تعزيز دور المؤسسات الدولية، وأهمية توحيد الجهود لخدمة المشروع القومي حياة كريمة.

دعم المصريين في الخارج لأشقائهم في الداخل

وأوضحت غادة علي، المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية، أنّ التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة نيو إيجيبت، يعزز دور همزة الوصل بين المصريين في الخارج والداخل، ودعم الجهود التنموية للدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة، ونقل خبرات ودعم المصريين في الخارج لأشقائهم في المجتمع المحلي.

وأوضح أنّ الفترة المقبلة ستشهد عدة فعاليات مشتركة بين المؤسستين في إطار بروتوكول التعاون، حيث أوضحت شانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية، أنّ التعاون يعزز مساهمات المصريين في الخارج لخدمة أهداف التنمية التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الريفية، ويأتي في إطار التمكين وإحياء فكرة المسؤولية المجتمعية المشتركة، لتسليط الضوء بأنّ المصريين يتحملون مسؤولية بناء الوطن سواء من الداخل أو خارج حدوده.