منسق حياة كريمة بقنا: حظينا بنصيب الأسد في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة

قالت الدكتورة نجوى الهواري منسق حياة كريمة بقنا، إن حياة كريمة بمحافظة قنا كان لها نصيب الأسد بالمرحلة الأولى، حيث جرى العمل بـ5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة، وهي «أبوتشت، وفارشوط، ودشنا، والوقف، والغوص»، وجرى العمل على 19 وحدة محلية بـ86 قرية وأكثر من 769 نجع وتابع بالقطاعات الخدمية، بتكلفة تجاوزت 31 مليار جنيه، لتحقيق خدمة لائقة للمواطن القناوي بشكل خاص والمواطن المصري بشكل عام.

تنفيذ مشروعات بـ5 مراكز

وأضافت الهواري في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه جرى تنفيذ مشروعات في 5 مراكز بإجمالي أكثر من 1822 مشروعا بأكثر من 12 قطاعا خدميا، أبرزها البنية التحتية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، والعديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن المصري بصورة مباشرة وغير مباشرة.

الانتهاء من 19 مجمعا لخدمات المواطنين بنسبة 100%

وأوضح منسق حياة كريمة بقنا، أنّه جرى الانتهاء من المشروعات بنسبة 100%، وبينها 19 مجمعا لخدمات المواطنين، وهي مجمعات متكاملة تشمل مركز تكنولوجي ومكتب تمويل ومكتب شهر عقاري ومجلس محلي ومكتب شؤون اجتماعية، والخدمات التي كانت تتطلب انتقال المواطنين بالقرى للمدن للحصول عليها، أما الآن أصبحت هذه الخدمات متوفرة بنفس القرى، إضافة إلى تقليل الزحام على الطرق ومراكز الخدمات بالمدن.