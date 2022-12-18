رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

منسق حياة كريمة بقنا: حظينا بنصيب الأسد في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة

كتب:

هاجر عمر
04:02 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
مشروعات حياة كريمة بقنا

مشروعات حياة كريمة بقنا

قالت الدكتورة نجوى الهواري منسق حياة كريمة بقنا، إن حياة كريمة بمحافظة قنا كان لها نصيب الأسد بالمرحلة الأولى، حيث جرى العمل بـ5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة، وهي «أبوتشت، وفارشوط، ودشنا، والوقف، والغوص»، وجرى العمل على 19 وحدة محلية بـ86 قرية وأكثر من 769 نجع وتابع بالقطاعات الخدمية، بتكلفة تجاوزت 31 مليار جنيه، لتحقيق خدمة لائقة للمواطن القناوي بشكل خاص والمواطن المصري بشكل عام.

تنفيذ مشروعات بـ5 مراكز

وأضافت الهواري في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه جرى تنفيذ مشروعات في 5 مراكز بإجمالي أكثر من 1822 مشروعا بأكثر من 12 قطاعا خدميا، أبرزها البنية التحتية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، والعديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن المصري بصورة مباشرة وغير مباشرة.

الانتهاء من 19 مجمعا لخدمات المواطنين بنسبة 100%

وأوضح منسق حياة كريمة بقنا، أنّه جرى الانتهاء من المشروعات بنسبة 100%، وبينها 19 مجمعا لخدمات المواطنين، وهي مجمعات متكاملة تشمل مركز تكنولوجي ومكتب تمويل ومكتب شهر عقاري ومجلس محلي ومكتب شؤون اجتماعية، والخدمات التي كانت تتطلب انتقال المواطنين بالقرى للمدن للحصول عليها، أما الآن أصبحت هذه الخدمات متوفرة بنفس القرى، إضافة إلى تقليل الزحام على الطرق ومراكز الخدمات بالمدن.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان: مشروع «حياة كريمة» سيغيّر وجه مصر

«حياة كريمة» تحول أحد المنازل المنهارة بأسيوط لصرح يحمي سكانه من برد الشتاء

المرصد الأفريقي للهجرة: حياة كريمة تصدت لمشكلات المجتمع

«حياة كريمة» تضع اللمسات الأخيرة للوحدة الطبية بتل الزوكي في سوهاج

منسق حياة كريمة بالدقهلية لقناة الحياة: نستمع لطلبات الأهالي لوضع الخطة

منسق حياة كريمة بالدقهلية لقناة الحياة: بدء العمل في تطوير 5 مراكز جديدة

منسق «حياة كريمة» بالدقهلية لقناة الحياة: 462 مشروعا في 7 مليارات جنيه بشربين

محافظ الغربية: حياة كريمة وفرت 10621 فرصة عمل لأبناء زفتى
بقلم هاجر عمر