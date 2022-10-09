بعد 6 أشهر استعدادات.. الصور الأولى لاكتمال فريق عمل مسرحية «كازينو بديعة»

أعلنت شركة المنتجة لمسرحية «كازينو بديعة»، عن اكتمال فريق العمل، الذي انطلقت أولى بروفاته الأسبوع الماضي، استعداداً لبداية عرضه شهر ديسمبر المقبل، على أحد مسارح القاهرة، بعد 6 أشهر من الاستعدادات.

«كازينو بديعة»، عودة للمسرح الغنائي الاستعراضي الكوميدي، من بطولة سمية الخشاب، إدوارد، أحمد فتحي، طارق الإبياري، إنجي وجدان، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، وعلاء زينهم، من إخراج طارق الإبياري، تأليف أحمد الإبياري، استعراضات عاطف عوض، موسيقى هيثم الخميسي، وديكور حازم شبل.

أعمال مسرحية

وتعرض حاليا مسرحيتي «الجميلة والوحش» و«ريبونزل»، للشركة المنتجة للمسرحية ذاتها، من النجمة مروة عبد المنعم، إخراج محسن رزق، وهي عروض عائلية استعراضية أيضا، مع إعادة للفصتين الشهيرتين، بجانب كوكبة من النجوم الشباب، ولاقت العروض المسرحية إعجاب وإشادة المشاهدين في الفترة الماضية.

وكانت الشركة، بدأت تصوير فيلم «شماريخ»، من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بجانب خالد الصاوي وآدم الشرقاوي، من كتابة وإخراج عمرو سلامة، ومن المرشح أن ينتهي من تصوير الفيلم قريبا، لكنهم لم يحددوا موعد العرض التجاري للفيلم بعد.