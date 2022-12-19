قوافل «حياة كريمة» الطبية تجري الكشف على 3423 مواطنا في 3 محافظات

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن جهود قوافلها الطبية داخل المحافظات، التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والكشوفات المجانية للأهالي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين فيها.

ومن بين القوافل الطبية والبيطرية المجانية الأخيرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، كانت محافظات «المنوفية، قنا، كفر الشيخ»، وذلك في يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» جهود القوافل الطبية في المحافظات الثلاث، حيث تم إجراء الكشوفات الطبية على 3423 مواطن، وتحويل 7 حالات منهم إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن حضور 201 مواطن للندوة التوعوية.

وضمت القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» العديد من التخصصات الطبية المتعددة، منها «الأطفال، العظام والجلدية»، كما كانت الكشوفات وصرف العلاج بالمجان لأهالي المحافظات، وبذلك بالتعاون مع جامعات «السادات، المنوفية، جنوب الوادي وكفر الشيخ».

أماكن قوافل حياة كريمة

وجاءت القوافل الطبية في الأماكن الآتية:

1. محافظة المنوفية مركز الباجور قرية كفر الدوار بالتعاون مع جامعة السادات، وأخرى في مركز أشمون قرية شنشور بالتعاون مع جامعة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان.

2. محافظة قنا مركز أبو تشت قرية السليمات بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

3. محافظة كفر الشيخ مركز دسوق قرية منية جناج بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ.

جهود القافلة البيطرية

أما القافلة البيطرية العلاجية جاءت في محافظة المنوفية يومي 14 و15 ديسمبر، أجرت الكشوفات على 60 حالة من الماشية والدواب، و70 من الطيور، وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية.