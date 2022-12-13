أول تعليق من وزير التعليم على تقديم مواعيد امتحانات الترم الثاني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أول تعليق له عقب تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022-2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية: «قرار تبكير مواعيد امتحانات الترم الثاني لعودة المواعيد لطبيعتها وحتى يكون هناك فرصة أمام طلاب الدور الثاني للثانوية العامة»، موضحا أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، لافتا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 27 مايو 2023، موضحا أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل

وأضاف «حجازي»، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، ورقيا بنظام «البابل شيت»، حيث يحتوي الامتحان على نسبة 15% من الأسئلة المقالية، و85% من أسئلة الاختبار من متعدد، مؤكدا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة ستتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، ولتجنب حدوث أي أخطاء، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.