فرح الديباني لـ إيمان الحصري: الغناء في نهائي كأس العالم لم يكن سهلا

أعربت السوبرانو المصرية فرح الديباني، عن سعادتها الغامرة، بسبب غنائها النشيد الوطني الفرنسي قبل انطلاق نهائي كأس العالم، الذي جمع المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وانتهى بفوز راقصي التانجو بركلات الترجيح.

وقالت «الديباني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «الكواليس كانت متعبة، والأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، لكن لحظة الغناء في الملعب والمشاركة في هذا الحدث العالمي، كان يستحق التعب».

وأضافت السوبرانو المصرية: «هذا الحدث يغلب عليه الطابع الجماهيري، وفي المرة الماضية التي غنيت فيها عند انتخاب رئيس فرنسا كانت لحظة جماهيرية أيضا، ولكن الغناء في المونديال مختلف لأنه لحظة تهم العالم كله، غنيت امام اكبر عدد من الجماهير، كل العالم كان يتابع الحدث، وكانت لحظة رائعة للغاية».

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب انتصاره الثمين على نظيره الفرنسي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب «لوسيل»، في نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس العالم في قطر لعام 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي المونديال، بعد سيناريو مثير في دور المجموعات، إذ تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى بثنائية مقابل هدف أمام السعودية، قبل أن يفوز في الجولة الثانية بهدفين نظيفين على المكسيك، ثم انتصر على بولندا في الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها، ليحصد 6 نقاط، ويتصدر مجموعته.