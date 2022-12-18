متحدث «الزراعة» لـ يوسف الحسيني: كميات الأعلاف المفرج عنها تكفي احتياجات السوق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة اجتمعت باتحاد المنتجين، وتبين احتياج السوق المحلي إلى 450 ألف طن من الذرة، و250 ألف طن من الصويا شهريا، والكميات المفرج عنها مؤخرا تكفي احتياجات السوق المحلي، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عملية ما بعد الإفراج الجمركي عن الأعلاف، من خلال لجان مختصة لضمان وصولها للمربي بأسعار مناسبة ومقبولة.

متابعة أسعار المنتجات الزراعية

وأوضح «القرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن سعر اللحوم في المزرعة، أقل عن سعر السوق، وسعر البيض أيضا، مشيرا إلى أن هناك إتاحة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذ الوزارة، والدولة بشكل عام لمنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع.

تسعير المنتجات في المحال التجارية

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن رئيس الوزراء وجه بتسعير المنتجات في المحال التجارية، بما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسعار، لافتا إلى أن هناك لجنة برئاسة وزير الزراعة، تضم جميع الأطراف المعنية لمتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية، ورصد أي مخالفات على أرض الواقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الهدف الأساسي هو توفير مستلزمات الأعلاف للمنتجين، وأن تكون الإفراجات مناسبة للمربيين، مع رصد ومتابعة أي ارتفاع غير مبرر لأسعار خامات الأعلاف في الأسواق.