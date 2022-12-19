سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

هبوط في بعض البنوك لدى شراء اليورو اليوم، فيما حافظ البعض الآخر على قيمة البيع التي وصلت إلى 26.35 جنيه في قطاع عريض من المصارف الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المالي المصري وفق مواقعها الرسمية.

ويحرص قطاع عريض على متابعة سعر اليورو اليوم خوفًا من أن تطال العملة الأوروبية الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع، إذ تحظى عملة الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير في الوقت الراهن لارتباط تلك الدول بحزمة من العقوبات التي فرضتها على روسيا بفضل الأزمة الأوكرانية.

ونظرًا للتغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات اليومية في القطاع المصرفي، تواصل «الوطن» يوميًا متابعة كل التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في كل البنوك العربية والأجنبية.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- داخل الأهلي الكويتي «بيريوس»، بلغ سعر العملة الأوروبية، 26.09 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو في بنك بلوم 26.06 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو في قطر الوطني QNB نحو 26.09 جنيه للشراء، و26.32 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، 26.09 جنيه للشراء، و26.18جنيه للبيع.

- سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر، اليوم، 26.05 جنيه للشراء، 26.29 جنيه للبيع.

- سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول 26.06 جنيه للشراء و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو في بنك المشرق نحو 26.11 سجل جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- اليورو سجل في المصرف الدولي AIB نحو 26.08 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

- وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK إلى نحو 26.11 جنيه للشراء، و26.40جنيه للبيع.

- سعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 26.12 جنيه للشراء، و26.35جنيه للبيع.

- اليورو في ميد بنك MIDBANK سجل نحو 25.93 جنيه للشراء، و26.35 جنيه.