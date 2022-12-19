6 خطوات لخسارة الوزن خلال فصل الشتاء.. «بلاش نشويات كتير»

مع دخول فصل الشتاء؛ يخشى البعض من زيادة الوزن بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام، إذ تسبب البرودة الشديدة قلة الحركة، بالتالي هناك فرصة كبيرة لزيادة الوزن، لذا يتبع البعض نظامًا غذائيًا يساعدهم على تقليل كمية الطعام المستهلكة يوميًا في الوجبات، وحصولهم على البروتينات والفيتامينات المهمة للجسم.

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ معظم الناس تعتقد أنه من الصعب خسارة الوزن خلال الشتاء، لكن هذا أمر غير صحيح تماما، إذ يستهلك الجسم خلال فصل الشتاء، كمية كبيرة من الطاقة في عملية التدفئة.

خطوات لإنقاص الوزن

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن قلة الحركة تساعد على زيادة الوزن خلال الشتاء، موضحة أن النشويات التي تحتوي عليها الوجبات الأساسية تزيد الوزن بشكل أسرع، مشيرة إلى أن هناك خطوات يمكن اتباعها لفقدان الوزن، كالتالي:

- التقليل من نسبة النشويات.

- زيادة نسبة الخضروات بجانب الوجبات الأساسية في اليوم.

- زيادة نسبة البروتينات مثل، اللحوم، الدواجن، الألبان ومنتجاتها.

- تناول المشروبات الساخنة مثل: حمص الشام، السحلب.

- التقليل من تناول المقليات والإكثار من المشويات والطعام الذي يُطهى في الفرن كبديل للطعام الذي يُقلى في الزيت.

- زيادة الحركة عبر ممارسة الرياضة خلال اليوم.

الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم

وأكدت «ليندا» أهمية الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم خلال ساعات الليل لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، وأفضل ساعات النوم تكون من 11 مساءً حتى الرابعة صباحًا.