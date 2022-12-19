مقتل شاب طعنًا في مشاجرة بمنطقة باب الشعرية  

لقي شاب مصرعه بعدة طعنات في الصدر والبطن خلال مشاجرة بمنطقة باب الشعرية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها.

نشوب مشاجرة وسقوط قتيل

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا في الساعات الأولى من صباح اليوم بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالانتقال إلى محل البلاغ عثرت القوات على جثة شاب، 16 عالمًا، مصابا بعدة طعنات في الصدر والبطن.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهمين بسبب مشادة كلامية تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء وسدد له المتهمون طعنات قاتلة فسقط قتيلا في الحال.

ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين واتخاذ اللازم حيال الواقعة.