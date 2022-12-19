الحالة المرورية.. سيولة في معظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم، سيولة مرورية في حركة السيارات بمعظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

كثافات مرورية بميدان المؤسسة

ومع صباح اليوم، ظهرت الكثافات أمام قائدي السيارات، بداية من القادم من أعلى الطريق الدائري تجاه ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، مرورًا بطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، تزامنًا مع ذهاب الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة إلى أعمالهم، وسط وجود رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

تباطؤ حركة سير السيارات بكورنيش النيل

وشهدت الحركة المرورية تباطؤا أعلى مناطق كورنيش النيل، والمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة وبالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

حملات أمنية لضبط المخالفات المرورية

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع السودان ومنشية الصدر والدمرداش، مرورا بغمرة والمناطق القريبة من وسط البلد، وأعلى كوبري أكتوبر وميدان لبنان، والمداخل المؤدية للميادين وميدان روكسي ورمسيس، وسط وجود أمني لتأمين رحلات المواطنين وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.