علاج للشلل والأعصاب والحبل الشوكي بشريحة «إيلون ماسك» الإلكترونية

قال المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة «نيور الينك»، أسسها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وعدد من رجال الأعمال، وتستهدف علاج الخلايا العصبية بطريقة رقمية، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث، وبدخول عام 2023 تتطور التكنولوجيا بصورة كبيرة في صالح البشرية، وسيقتحم الذكاء الاصطناعي العديد من المجالات كالطب والتعليم.

رقاقات بالمخ لعلاج الأمراض

وأضاف طارق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة أنتجت رقاقات تتم زراعتها داخل الجمجمة في منتصف الرأس، بعد إزالة جزء منها ووضع شريحة النيور الينك بديلًا عنها، لتتفاعل الأقطاب الكهربائية الموجودة في الشريحة مع المخ، لافتًا إلى أنه يتم تقطيب الجرح ولا يظهر له آثر بالرأس.

توفير علاج لمرضى الشلل والحبل الشوكي

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن الشريحة توفر علاجا لمرضى الشلل وتعالجهم تمامًا، لافتًا إلى أنه تم تجربة هذه الشريحة على قرد خلال العام الماضي 2021، إذ تم تركيب الشريحة برأس القرد ومارس لعبة إليكترونية دون أي أخطاء، كما ستستخدم لعلاج الحبل الشوكي والأعصاب.