تطعيم مليون و16 ألف طفل في حملة التطعيم ضد الشلل بالمنيا

أنهت مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي بدأت في الفترة من 11 إلي 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث استهدفت الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

تجاوز المستهدف من حملة التطعيم

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن الحملة نجحت في تطعيم مليون و16 ألفا و447 طفلا وذلك منذ بداية الحملة حتى اليوم الرابع والأخير بنسبة تغطية تصل إلى 101.4%من إجمالي المستهدف لمحافظة المنيا، لافتا إلى أن القيادات التنفيذية للمحافظة لم تدخر جهدا في دعم وزارة الصحة وجميع المشاركين في الحملة للوصول للمستهدف.

مشاركة 1433 مشرفا لمتابعة الحملة

ومن جانبه، قال الدكتور عماد مهنى مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة بمديرية صحة محافظة المنيا، إن الحملة تم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلي فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 1433 مشرفا لمتابعة الفرق.