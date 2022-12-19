سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي، تباينا بين البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، بفروق بسيطة وسط متابعة قطاع عريض من المصريين لأسعار الصرف خلال الساعات الأخيرة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، وتراوحت قيمته بين 78.9 جنيه، و80.9 جنيه، وجاء سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، كما يلي:

- بلغ سعر صرف الدينار في المصرف الدولي AIB نحو 76.56جنيه للشراء، و81.88 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK بلغ 75.60 جنيه للشراء، و80.86 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني استقر الدينار عند 76.66 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.65 جنيه.

- كما استقر الدينار في كريدي أجريكول، عند 76.22 جنيه للشراء، و82.25 جنيه للبيع.

- استقر سعر شراء الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، عند 78.15 جنيه، وبلغ سعر البيع 80.65 جنيه.

- استقر الدينار في بنك بلوم عند 80.23 جنيه للشراء، و80.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.41 جنيه للشراء، و80.68 جنيه للبيع، وفي بنكي مصر والأهلي المصري، استقرت العملة الكويتية عند 77.58 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.