سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر عدد من أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، في الساعات الأخيرة، وذلك بعد حالة التذبذب التي تعرضت لها بعض العملات في الآونة الأخيرة.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، إذ تراوحت قيمته بين 78.9 جنيه، و80.9 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

تمثل متابعة سعر العملة الكويتية اهتمام شريحة من المواطنين، وجاء سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

- استقر سعر شراء الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، عند نحو 78.15 جنيه، وبلغ سعر البيع 80.60 جنيه.

- استقر الدينار ببنك بلوم عند نحو 80.28 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB نحو 80.22 جنيه للشراء، 80.68 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.87 جنيه للشراء، 80.02 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني استقر الدينار عند 76.66 جنيه للشراء، في حين بلغ البيع نحو 80.61 جنيه .

- كما استقر في كريدي أجريكول، عند نحو 76.22 جنيه للشراء، 82.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.36 جنيه للشراء، 80.77 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، استقرت العملة الكويتية 77.59 جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.