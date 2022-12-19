وظائف حكومية في 6 محافظات.. اعرف الأوراق والشروط ومواعيد التقديم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف حكومية جديدة في 6 محافظات، حيث أخطرت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية الجهاز، بحاجتها لشغل العديد من الوظائف الخالية بمحافظات البحيرة والسويس وبني سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الالتحاق بالوظائف من إجراءات وشروط وأوراق رسمية ومستندات على النحو التالي:

تفاصيل وظائف الإسكان

أولا: وظيفة مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظات «بني سويف، وسوهاج، والبحيرة، وبورسعيد».

وصف الوظيفة: في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بالمحافظة من المستوى الأول، ويعمل شاغلها تحت الإشراف العام لمدير المديرية، وتختص بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وتنفيذ الخطة بالمرافق.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

المهارات الأساسية: مؤهل هندسي عال مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المتاحة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ» او قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

4- عدد 6 صور شخصية 4*6، و5 صور للبطاقة الشخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/12/18

نهاية الإعلان: 2023/01/18

- تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور الثاني عشر بمقر الوزارة الكائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة».

ثانيا: وظيفة مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظات «بني سويف، وسوهاج، والبحيرة، وبورسعيد».

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول ( العالية ) ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: مؤهل هندسي عالٍ مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المتاحة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة او قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

4- عدد 6 صور شخصية 4*6، و5 صورة للبطاقة الشخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/12/18

نهاية الإعلان: 2023/01/18

العدد المطلوب: 5

- تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور الثاني عشـر بمقر الوزارة الكائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة».