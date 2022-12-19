العثور على جثة مُسنة بأحد شوارع المطرية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مسنة بأحد شوارع المطرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثة المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وبيان إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور على الجثة أم توفيت في مكان آخر وتم نقلها، واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجدها في المطرية.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة

تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مسنة في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة مرضي وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.