انتشال جثة طفل غرق في ترعة السويس

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في ترعة السويس بجوار كوبري الباسل بالقرب من منطقة الهاويس، وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثمانه وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

إخطار بالواقعة

وكان مرفق الإسعاف في محافظة السويس قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفل في ترعة السويس بالقرب من منطقة الهويس.

وقام الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بتوجيه سيارة إسعاف لنقل الطفل مصاباً أو متوفياً في الوقت الذي تحركت فيه قوات الحماة المدنية بواسطة رجال الإنقاذ البحري لانتشال الطفل.

وأفادت المعاينة الأولية أن الطفل يدعى مالك محمد صلاح عمره 4 سنوات ومكان الواقعة عند كوبري الباسل بمنطقة الهاويس أول ترعة السويس وخرج من المياه جثة هامدة.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في محافظة السويس تحت تصرف النيابة العامة في الوقت الذي تقوم فيه إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة لمعرفة ملابساتها.